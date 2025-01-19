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Джей Ді Венс провів зустріч із віцепрезидентом Китаю: CNN дізналося, про що говорили

Неділя 19 січня 2025 22:38
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Джей Ді Венс провів зустріч із віцепрезидентом Китаю: CNN дізналося, про що говорили Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 19 січня, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з віцепрезидентом Китаю Хань Чженом. Сторони обговорили кілька тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника перехідного періоду, вони обговорили широке коло питань, включно з "фентанілом, збалансованою торгівлею і регіональною стабільністю".

Зустріч відбулася, коли Трамп приватно повідомив своїм радникам, що після інавгурації хоче відвідати Китай. ЗМІ уточнювали, що йдеться про перші 100 днів. CNN тим часом пише, що обраний президент США Дональд Трамп прагне сприяти відкритому діалогу з Пекіном, водночас дотримуючись жорсткої позиції щодо країни.

Це також відбувається на тлі подій навколо скандальної заборони TikTok у США, пов'язаної з тим, що популярний застосунок належить китайцям.

Нагадаємо, що віцепрезидент Китаю Хань Чжен, з яким Венс провів зустріч, завтра буде присутній на інавгурації Трампа від імені КНР.

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