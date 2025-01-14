Китай обговорює продаж Маску американського підрозділу TikTok, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як розповідають джерела Bloomberg, чиновники Китаю наполягають на тому, щоб TikTok залишився у власності материнської компанії ByteDance Ltd. й компанія загалом намагається оскаржити майбутню заборону у Сполучених Штатах Америки (США), подавши апеляцію до Верхового суду. Водночас судді під час дебатів 10 січня дали зрозуміти, що ймовірно підтримають закон.

Через це високопоставлені китайські чиновники вже почали обговорювати плани на випадок непередбачуваних обставин для TikTok. Водночас угода з мільярдером й союзником 47-го президента США Дональда Трампа Ілоном Маском має певну привабливість для уряду Китаю.

"За одним зі сценаріїв, який обговорюється китайським урядом, X Маска - колишній Twitter - візьме під контроль TikTok US і буде керувати бізнесом разом, кажуть люди. Маючи понад 170 мільйонів користувачів у США, TikTok міг би підсилити зусилля X по залученню рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду від величезних обсягів даних, що генеруються TikTok", - пояснює Bloomberg.

Водночас зазначається, що чиновники наразі не досягли консенсусу щодо цього питання.

Спроби заборонити TikTok в США

Ще у 2020-му Трамп намагався заблокувати у США завантаження WeChat і TikTok, але через рік чинний голова Білого дому Джо Байден відкликав укази республіканця. Того ж року демократ підписав закон щодо запобігання доступу до TikTok та його використання на державних пристроях.

У 2024-му Байден підписав законопроєкт, який вимагає від ByteDance продати TikTok, інакше мережа буде заборонена на території Штатів. В грудні компанія звернулась до Верховного суду, але, як пишуть ЗМІ, більшість суддів, найімовірніше, підтримають заборону.