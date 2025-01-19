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TikTok відновлює роботу після обіцянки Трампа, - Bloomberg

США, Неділя 19 січня 2025 20:18
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TikTok відновлює роботу після обіцянки Трампа, - Bloomberg Фото: TikTok відновлює роботу в США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

TikTok знаходиться в процесі відновлення роботи. Це відбулось після того, як обраний президент США Дональд Трамп оголосив про продовження терміну продажу компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зіткнуться зі штрафними санкціями, надаючи TikTok понад 170 мільйонам американців і дозволяючи процвітати понад 7 мільйонам малих підприємств", - йдеться у публікації платформи на X.

Зауважимо, що раніше сьогодні Трамп заявив, що видасть виконавчий указ "про продовження періоду часу до набуття чинності заборонами закону, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки".

Трамп заявив, що шукатиме спільне підприємство, за якого нові американські власники купуватимуть 50% компанії та "триматимуть її в надійних руках і дозволять їй залишатися".

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, вчора обраний президент США Дональд Трамп заявив, що скоріше за все, надасть платформі TikTok 90-денну відстрочку від заборони в країні. Однак це станеться завтра, після інавгурації, якщо він ухвалить таке рішення.

А сьогодні стало відомо, що соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Це сталося перед тим, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп TikTok
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