У Китаї визначилися, кого відправлять на інавгурацію Трампа
Китай відправить на інавгурацію Дональда Трампа віцепрезидента Хань Чжена. Для команди Трампа це може стати розчаруванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що віцепрезидент буде присутній на інавгурації Трампа як "спеціальний представник Сі Цзіньпіна".
За американською традицією, світові лідери не запрошуються на інавгурації президентів. Проте команда Трампа запросила китайського лідера Сі Цзіньпіна на церемонію, але той відмовився.
Як зазначає Politico, присутність Хань Чжена може бути розчаруванням для команди нового президента США, оскільки він відіграє здебільшого символічну роль у структурі керівництва Китаю.
Присутність міністра закордонних справ Вана І дозволила б сторонам перейти до переговорів і визначити тон американсько-китайських відносин на початку роботи нової адміністрації.
Зміна влади у США
Нагадаємо, що 20 січня відбудеться церемонія інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Поки він офіційно не вступив на посаду президента.
В МЗС України поки не оголосили, кого відправлять на інавгурацію Трампа. Але у міністерстві наголосили, що це внутрішньополітична американська подія і тому не є найкращим форматом для переговорів або ж зустрічей.
Детальніше про те, чого чекати від новообраного президента США - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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