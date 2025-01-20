Маск зустрівся з віце-президентом Китаю напередодні інавгурації Трампа

Американський мільярдер Ілон Макс провів зустріч з віце-президентом Китаю Хань Чженом, який перебуває у США з офіційним візитом. Чиновник КНР відвідає 20 січня інавгурацію Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.