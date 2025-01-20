Маск зустрівся з віце-президентом Китаю напередодні інавгурації Трампа
Американський мільярдер Ілон Макс провів зустріч з віце-президентом Китаю Хань Чженом, який перебуває у США з офіційним візитом. Чиновник КНР відвідає 20 січня інавгурацію Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китайський віце-президент окрім Маска також зустрічався у Вашингтоні у неділю з іншими членами ділового співтовариства США.
У розмові з генеральним директором Tesla, засновником компанії SpaceX та власником популярної соціальної мережі Twitter (X) Маском Хан заявив, що "вітає Tesla" та інші американські компанії.
Також віце-президент КНДР у розмові з Маском розповів, що бажає скористатися можливостями та поділитися перевагами розвитку Китаю.
Крім того, Чжен висловився про намір "зробити внесок у зростання китайсько-американських економічних і торговельних відносин", цитує чиновника китайське інформагентство Xinhua.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь в інавгурації після своєї перемоги на минулорічних президентських виборах. Лідер КНР відправив на захід віце-президента Чжена.
Вчора стало відомо, що обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з віце-президентом Китаю Хань Чженом. Сторони обговорили кілька тем.
Зауважимо, що зустріч Ді Венса та Чжена відбулася, коли Трамп приватно повідомив своїм радникам про намір відвідати Китай після інавгурації.
Додамо, за даними західних ЗМІ, зустріч представників американської та китайської влади відбулась на тлі подій навколо скандальної заборони застосунку TikTok у США, який належить китайській стороні. Але нещодавно Трамп запевнив, що видасть указ про відтермінування заборони на роботу цієї платформи.
За даними Bloomberg, китайські чиновники розглядають як варіант продаж мільярдеру Ілону Маску американського підрозділу TikTok.
Також РБК-Україна повідомляло, що 19 січня TikTok заявив про відновлення роботи на території США.
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