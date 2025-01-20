Маск встретился с вице-президентом Китая накануне инаугурации Трампа

Американский миллиардер Илон Макс провел встречу с вице-президентом Китая Хань Чжэном, который находится в США с официальным визитом. Чиновник КНР посетит 20 января инаугурацию Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.