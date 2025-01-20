Маск встретился с вице-президентом Китая накануне инаугурации Трампа
Американский миллиардер Илон Макс провел встречу с вице-президентом Китая Хань Чжэном, который находится в США с официальным визитом. Чиновник КНР посетит 20 января инаугурацию Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китайский вице-президент кроме Маска также встречался в Вашингтоне в воскресенье с другими членами делового сообщества США.
В разговоре с генеральным директором Tesla, основателем компании SpaceX и владельцем популярной социальной сети Twitter (X) Маском Хан заявил, что "приветствует Tesla" и другие американские компании.
Также вице-президент КНДР в разговоре с Маском рассказал, что желает воспользоваться возможностями и поделиться преимуществами развития Китая.
Кроме того, Чжэн высказался о намерении "внести вклад в рост китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует чиновника китайское информагентство Xinhua.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в инаугурации после своей победы на прошлогодних президентских выборах. Лидер КНР отправил на мероприятие вице-президента Чжэна.
Вчера стало известно, что избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэном. Стороны обсудили несколько тем.
Заметим, что встреча Ди Вэнса и Чжена состоялась, когда Трамп частно сообщил своим советникам о намерении посетить Китай после инаугурации.
Добавим, по данным западных СМИ, встреча представителей американской и китайской власти состоялась на фоне событий вокруг скандального запрета приложения TikTok в США, который принадлежит китайской стороне. Но недавно Трамп заверил, что издаст указ об отсрочке запрета на работу этой платформы.
По данным Bloomberg, китайские чиновники рассматривают как вариант продажу миллиардеру Илону Маску американского подразделения TikTok.
Также РБК-Украина сообщало, что 19 января TikTok заявил о возобновлении работы на территории США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.