Маск здивував реакцією на атаку СБУ по аеродромах РФ

Зауважимо, що Ілон Маск відомий своїм неоднозначним ставленням до України.

Його заяви під час війни неодноразово доходи до гучних скандалів. Зокрема на початку весни американський мільярдер висловився про відключення Starlink для ЗСУ та звинуватив українців в атаці на його соцмережу Х.

РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало скандальні заяви Маска про Україну та війну.

Операція "Павутина"

Операція "Павутина" стала однією з наймасштабніших спецоперацій українських сил безпеки. Упродовж півтора року Служба безпеки України готувала удар по стратегічній авіації ворога, і сьогодні, 1 червня, цей план реалізували - дрони СБУ атакували російські аеродроми.

Безпілотники вразили відразу чотири російські військові аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Унаслідок атаки пошкоджено 41 літак, що є близько третини всіх стратегічних носіїв крилатих ракет на озброєнні армії РФ.

Операція стала не лише важливою перемогою в тилу ворога, а й чітким сигналом: українські сили здатні діставати ключові об’єкти агресора навіть далеко за лінією фронту.

Зауважимо, що в СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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