Маск удивил реакцией на атаку СБУ по аэродромам РФ

Заметим, что Илон Маск известен своим неоднозначным отношением к Украине.

Его заявления во время войны неоднократно приводили к громким скандалам. В частности в начале весны американский миллиардер высказался об отключении Starlink для ВСУ и обвинил украинцев в атаке на его соцсеть Х.

РБК-Украина в своем материале собрало скандальные заявления Маска об Украине и войне.

Операция "Паутина"

Операция "Паутина" стала одной из самых масштабных спецопераций украинских сил безопасности. В течение полутора лет Служба безопасности Украины готовила удар по стратегической авиации врага, и сегодня, 1 июня, этот план реализовали - дроны СБУ атаковали российские аэродромы.

Беспилотники поразили сразу четыре российских военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате атаки поврежден 41 самолет, что составляет около трети всех стратегических носителей крылатых ракет на вооружении армии РФ.

Операция стала не только важной победой в тылу врага, но и четким сигналом: украинские силы способны доставать ключевые объекты агрессора даже далеко за линией фронта.

Заметим, что в СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.

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