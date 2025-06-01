Маск удивил реакцией на атаку СБУ по аэродромам РФ

Беспилотники становятся ключевым инструментом современной войны. Сегодняшняя масштабная атака на стратегическую авиацию в России еще раз подтвердила, что будущее за дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска.
Маск довольно коротко отреагировал на сегодняшнюю спецоперацию Службы безопасности Украины. Однако отметил, что будущее именно за беспилотниками.
"Беспилотники - будущее войны. Пилотируемые самолеты - нет", - отметил он.
Заметим, что Илон Маск известен своим неоднозначным отношением к Украине.
Его заявления во время войны неоднократно приводили к громким скандалам. В частности в начале весны американский миллиардер высказался об отключении Starlink для ВСУ и обвинил украинцев в атаке на его соцсеть Х.
РБК-Украина в своем материале собрало скандальные заявления Маска об Украине и войне.
Операция "Паутина" стала одной из самых масштабных спецопераций украинских сил безопасности. В течение полутора лет Служба безопасности Украины готовила удар по стратегической авиации врага, и сегодня, 1 июня, этот план реализовали - дроны СБУ атаковали российские аэродромы.
Беспилотники поразили сразу четыре российских военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате атаки поврежден 41 самолет, что составляет около трети всех стратегических носителей крылатых ракет на вооружении армии РФ.
Операция стала не только важной победой в тылу врага, но и четким сигналом: украинские силы способны доставать ключевые объекты агрессора даже далеко за линией фронта.
Заметим, что в СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.
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