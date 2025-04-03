Маск залишиться радником Трампа навіть після завершення роботи в DOGE, - Венс

Маск може покинути посаду керівника DOGE

Нагадаємо, вчора видання Politico написало, що президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам і міністрам про відставку Маска, яка нібито має статися незабаром.

За даними видання, Трамп нібито задоволений Маском і його ініціативою щодо створення Департаменту ефективності уряду, однак вони вирішили, що Маску час повернутися до бізнесу.

Одне з джерел ще вчора зауважило, що Маск, ймовірно, залишиться неофіційним радником і періодично відвідуватиме Білий дім.

Проте за кілька годин після публікації даної інформації в ЗМІ у Білому домі гостро відреагували.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала чутки про відставку Маска в найближчому майбутньому та назвала "сміттям" публікацію газети Politico про те, що Маск незабаром покине посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

Детальніше про реакцію Білого дому, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Трамп обмежив повноваження Маска

Зауважимо, що напочатку березня Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень.Тоді глава Білого дому заявив, що мільярдер має право давати лише рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.

Ми вже повідомляли, що Департамент урядової ефективності Маска:

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