Маск останется советником Трампа даже после завершения работы в DOGE, - Вэнс

Маск может покинуть пост руководителя DOGE

Напомним, вчера издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп сказал своим помощникам и министрам об отставке Маска, которая якобы должна произойти вскоре.

По данным издания, Трамп якобы доволен Маском и его инициативой по созданию Департамента эффективности правительства, однако они решили, что Маску пора вернуться к бизнесу.

Один из источников еще вчера заметил, что Маск, вероятно, останется неофициальным советником и периодически будет посещать Белый дом.

Однако через несколько часов после публикации данной информации в СМИ в Белом доме остро отреагировали.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла слухи об отставке Маска в ближайшем будущем и назвала "мусором" публикацию газеты Politico о том, что Маск вскоре покинет пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Подробнее о реакции Белого дома, можно узнать в материале РБК-Украина.

Трамп ограничил полномочия Маска

Заметим, что в начале марта Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений, тогда глава Белого дома заявил, что миллиардер имеет право давать только рекомендации департаментам, а не принимать кадровые решения.

Мы уже сообщали, что Департамент правительственной эффективности Маска:

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