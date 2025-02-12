Команда Маска скоротила витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів

Зусилля мільярдера Ілона Маска зі скорочення видатків США, призвели до низки скорочень у Міністерстві освіти на загальну суму понад 900 млн доларів. Заходи, очевидно, спрямовані на обмеження діяльності дослідницького підрозділу міністерства - Інституту педагогічних наук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Команда Маска заявила 10 лютого, що Міністерство освіти "припинило" 89 контрактів, а також 29 грантів, пов'язаних із навчанням з питань різноманітності та рівності.

Більшість скорочень контрактів торкнулися Інституту педагогічних наук, включно з грантами на освітні інновації та дослідження, а також оглядові проєкти, пов'язані з аналітичним центром What Works Clearinghouse, який проводить і курує дослідження найкращих практик в освіті.

Видання зазначає, що менш ніж за два тижні після оприлюднення нових даних федерального тестування, які свідчать про історично низький рівень читання, скорочення, ймовірно, вдарить по дослідженнях проблем в американській освіті з часів пандемії Covid-19, як-от прогули та поведінка учнів. Представник Міністерства освіти не уточнив, які саме програми або гранти було вирішено призупинити, пославшись на повідомлення в соціальних мережах з акаунта, пов'язаного з Маском.

Цей крок викликав тривогу серед дослідників і законодавців, які вважають інформацію, зібрану Департаментом ефективності уряду (DOGE), безцінним ресурсом для освітян, які працюють над вдосконаленням методів навчання.

Сенаторка Петті Мюррей, демократка від штату Вашингтон, засудила ці скорочення.

"Необраний мільярдер зараз руйнує бульдозером науково-дослідний підрозділ Міністерства освіти, завдаючи удару по високоякісних дослідженнях і базових даних, які необхідні для поліпшення державних шкіл", - заявила Мюррей.