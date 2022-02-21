Маск восстановит интернет в пострадавшем от стихий Королевстве Тонга

Компания SpaceX организовала работы по восстановлению доступа к интернету, а также предоставила Тонга 50 терминалов спутниковой связи.

Сегодня в государстве, вследствие стихии, используются все средства для поддержки связи, речь идет о портативных рациях или даже моторных лодках.

SpaceX работает с правительством касаемо установки оборудования, эксплуатацию которого начнут уже на этой неделе.

Извержение вулкана 15 января

Извержение вызвало волны разной высоты, которые были заметны по всему тихоокеанскому побережью. Впрочем, Тонга пострадало больше всех. Так же важно и то, что государство осталось полностью без интернета из-за повреждения 80-километрвого участка кабеля. Во время стихии улицы столицы Тонга были покрыты пеплом и грязью.