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У Илона Mаска отреагировала на обвинения в жестоком обращении с животными

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Четверг 17 февраля 2022 15:02
У Илона Mаска отреагировала на обвинения в жестоком обращении с животными Фото: У Илона Mаска отреагировала на обвинения в жестоком обращении с животными (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Neuralink, которая занимается разработкой чипа для мозга и принадлежит Илону Маску, отреагировала на недавние обвинения в жестоком обращении с животными. Заявила о приверженности защиты подопытных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Все новые медицинские устройства и методы лечения должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения опробовать на людях", - отметила пресс-служба компании.

Также Neuralink добавила, что никогда не получала отзыва от Министерства сельского хозяйства США после проверок ее обьектов, а также программы ухода за животными.

Добавим, что сегодня Neuralin разрабатывает мозговой имплант, который в будущем будет помогать лечить разные некрологические расстройства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что некоммерческая организация "Комитет врачей за ответственную медицину" обвинила компанию Neuralink в жестоком обращении с животными. Якобы из-за экспериментов были усыплены или же убиты 23 обезьяны.

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Илон Маск
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