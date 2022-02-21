Маск відновить інтернет у постраждалому від стихій Королівстві Тонга

Королівство Тонга серйозно постраждало внаслідок виверження вулкана ще 15 січня. Підприємець Ілон Маск допоможе державі відновити Інтернет, а також надав 50 терміналів супутникового зв'язку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NDTV.
Компанія SpaceX організувала роботи з відновлення доступу до інтернету, а також надала Тонга 50 терміналів супутникового зв'язку.
Сьогодні в державі, внаслідок стихії, використовуються всі засоби для підтримки зв'язку, мова йде про портативні рації або навіть моторні човни.
SpaceX працює з урядом стосовно установки обладнання, експлуатацію якого почнуть вже на цьому тижні.
Виверження викликало хвилі різної висоти, які були помітні по всьому тихоокеанському узбережжю. Втім, Тонга постраждало найбільше. Так само важливо і те, що держава залишилася повністю без інтернету через пошкодження 80-кілометрвої ділянки кабелю. Під час стихії вулиці столиці Тонга були покриті попелом і брудом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що іншу компанію маска Neuralink недавно звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. Нібито через експерименти були приспані або ж убиті 23 мавпи. Через деякий час компанія все ж відповіла і заявила про прихильність до захисту піддослідних.