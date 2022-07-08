Маск презентовал антенну Starlink для лодок: характеристики и цена
Спутниковый интернет-провайдер Starlink продемонстрировал новую тарелку, которую получила название Starlink Maritime. Устройство можно установить на лодках, яхтах или же кораблях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Стоимость Starlink Maritime составляет 10 тысяч долларов. Ежемесячная подписка - 5 тысяч долларов.
Как отмечает компания, тарелка обеспечит скорость загрузки данных до 350 Мбит/с в море.
По словам Маска, Maritime несколько отличается от бытовых аналогов. Устройство является двойным высокопроизводительным терминалом, который способен поддерживать связь во время мощного шторма в море. В то же время Maritime защищен от соленой воды, сильного ветра и штормов.
Пока известно, что Maritime пока будет работать только в:
- прибрежных водах США, кроме Аляски;
- Европе, за исключением части Норвегии, Швеции и Финляндии;
- Австралии;
- Бразилии;
- Чили;
- части Новой Зеландии.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности премиум-подписки сети Starlink.