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SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 17:10
SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink Фото: SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink (Starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

Спутниковый интернет-сервис Starlink заявил о более дорогой подписке, получившей название Premium. Обновленный тариф будет предоставлять более высокую скорость интернета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Starlink.

Starlink презентовала антенну, которая способна обеспечивать большую скорость от 150 до 500 Мбит/с, соответственно к обычному тарифу (50-250 Мбит/с). Скорость загрузки также обещает быть выше: от 20 до 40 Мбит/с.

Фото: SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink (Starlink.com)

В конце концов, выросла и цена:

  • базовая услуга Starlink стоит 499 долларов за оборудование и 99 долларов ежемесячно;
  • премиум услуга стоит 250 долларов за антенну и 500 долларов ежемесячно.

SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink

Фото: SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink (Starlink.com)

На сайте Starlink отмечается, что премиум тариф предназначен для небольших офисов, витрин или суперпользователей со всего мира.

Также компания Маска обещает бесперебойную работу даже в экстремальных погодных условиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Илона Маска SpaceX планирует осуществить колоссальные 52 полета в 2022 году.

Также издание рассказывало и о том, что в марте в Луну врежется ракета компании SpaceX.

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