Маск презентував антену Starlink для човнів: характеристики та ціна
Супутниковий інтернет-провайдер Starlink продемонстрував нову тарілку, яку отримала назву Starlink Maritime. Пристрій можна встановити на човнах, яхтах або ж кораблях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Вартість Starlink Maritime становить 10 тисяч доларів. Щомісячна підписка - 5 тисяч доларів.
Як відзначає компанія, тарілка забезпечить швидкість завантаження даних до 350 Мбіт/с у морі.
За словами Маска, Maritime дещо відрізняється від побутових аналогів. Пристрій є подвійним високопродуктивним терміналом, який здатний підтримувати зв’язок під час потужного шторму в морі. Водночас Maritime захищений від солоної води, сильного вітру й штормів.
Наразі відомо, що Maritime поки що працюватиме лише в:
- прибережних водах США, окрім Аляски;
- Європі, за винятком частини Норвегії, Швеції та Фінляндії;
- Австралії;
- Бразилії;
- Чилі;
- частині Нової Зеландії.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці преміум-підписки мережі Starlink.