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Маск оттягивал приобретение Twitter из-за риска начала Третьей мировой войны, - СМИ

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Среда 07 сентября 2022 16:57
Маск оттягивал приобретение Twitter из-за риска начала Третьей мировой войны, - СМИ Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель Илон Маск планировал замедлить процесс приобретения Twitter из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Миллиардер опасался объявления Третьей мировой войны 9 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Еще 8 мая Илон Маск направил письмо одному из банкиров Morgan Stanley, который выступает акционером сделки миллиардера по покупке социальной сети.

В своем сообщении предприниматель заявил о важности речи главы Кремля Владимира Путина 9 мая.

"Давайте замедлимся на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Не имеет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне", - говорится в сообщениях Илона Маска.

Ожидается, что полный текст письма будет продемонстрирован уже на следующей неделе.

Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.

Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов. Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.

Тем временем Маск нашел новый повод отказаться от покупки социальной сети Twitter.

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