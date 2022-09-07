Маск оттягивал приобретение Twitter из-за риска начала Третьей мировой войны, - СМИ
Предприниматель Илон Маск планировал замедлить процесс приобретения Twitter из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Миллиардер опасался объявления Третьей мировой войны 9 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Еще 8 мая Илон Маск направил письмо одному из банкиров Morgan Stanley, который выступает акционером сделки миллиардера по покупке социальной сети.
В своем сообщении предприниматель заявил о важности речи главы Кремля Владимира Путина 9 мая.
"Давайте замедлимся на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Не имеет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне", - говорится в сообщениях Илона Маска.
Ожидается, что полный текст письма будет продемонстрирован уже на следующей неделе.
Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.
Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов. Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.
Тем временем Маск нашел новый повод отказаться от покупки социальной сети Twitter.
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