Маск назвал еще одну причину не покупать Twitter: что известно

Предприниматель Илон Маск назвал еще одну причину отказаться от приобретения Twitter. Все из-за того, что социальная сеть выплатила 7,75 млн долларов бывшему начальнику безопасности компании Пейтеру Затко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Адвокаты Маска в письме заявили, что Twitter не просил согласие миллиардера перед выплатой Затко и его адвокатам, а это якобы нарушает соглашение о покупке американской соцсети. Копия письма также была направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Изначально же адвокаты Маска пытались выйти из позиции, что выплата компании была своеобразной "платой за молчание", однако через некоторое время акцент сместился на оспаривание уместности таких выплат в период действия соглашения с Twitter.
Как отмечают представители Маска, подобные выплаты нарушают требование к руководству Twitter осуществлять деятельность компании в обычном режиме, а потому могут считаться и нарушения условий соглашения.
Напомним, Twitter обвиняет Илона Маска в многомиллионных потерях. Во втором квартале блог получил чистый убыток в размере 270 млн долларов.
Между тем Совет правления Twitter подал иск против Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов. Через некоторое время Маск также подал встречный иск против компании.
Тем временем Маск нашел новый повод отказаться от покупки социальной сети Twitter.
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