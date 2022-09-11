Маск назвав ще одну причину не купувати Twitter: що відомо

Підприємець Ілон Маск назвав ще одну причину відмовитись від придбання Twitter. Усе через те, що соціальна мережа виплатила 7,75 млн доларів колишньому начальнику безпеки компанії Пейтеру Затко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Адвокати Маска у листі заявили, що Twitter не запрошував згоду мільярдера перед виплатою Затко та його адвокатам, а це нібито порушує угоду про покупку американської соцмережі. Копія листа також була надіслана до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Спочатку ж адвокати Маска намагалися вийти з позиції, що виплата компанії була своєрідною "платою за мовчання", однак через деякий час акцент змістився на оскарження доречності таких виплат у період дії угоди з Twitter.

Як відзначають представники Маска, подібні виплати порушують вимогу до керівництва Twitter здійснювати діяльність компанії у звичайному режимі, а тому можуть вважатися й порушення умов угоди.