Маск може заблокувати Twitter для користувачів у Європі: у чому причина

Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до Twitter користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

За словами джерела всередині компанії, Маск все більше розчаровується у необхідності дотримуватися Закону про цифрові послуги. Можливість закриття доступу до програми в регіоні, або блокування доступу до неї користувачів у Європейському Союзі, серйозно обговорюється керівниками компанії.

Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ наявності ефективних і прозорих систем модерації та видалення помилкової, що вводить в оману та шкідливу інформацію.

Комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що Комісія офіційно розслідує дотримання соцмережею нового закону, і офіційно запросив у платформи докладну інформацію про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої чи токсичної інформації.

Інші нововведення Twitter

Раніше повідомлялося, що у Twitter вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів.

Також найближчим часом у соціальній мережі Twitter з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

Про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні минулого року. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди. У жовтні стало відомо, що Маск таки купив Twitter.