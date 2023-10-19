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Маск может заблокировать Twitter для пользователей в Европе: в чем причина

Четверг 19 октября 2023 07:16
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Маск может заблокировать Twitter для пользователей в Европе: в чем причина Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск рассматривает возможность заблокировать доступ к Twitter пользователям в странах ЕС, чтобы не попасть под действия новых законов в сфере регулирования, принятых Европейской комиссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По словам источника внутри компании, Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать Закон о цифровых услугах. Возможность закрытия доступа к приложению в регионе, или блокировка доступа к нему пользователей в Европейском Союзе всерьез обсуждается руководителями компании.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ложной, вводящей в заблуждение и вредной информации.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил на прошлой неделе, что Комиссия официально расследует соблюдение соцсетью нового закона, и официально запросил у платформы подробную информацию о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.

Другие нововведения Twitter

Ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter позволят скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Также в ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле прошлого года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.

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