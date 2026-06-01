Маск хоче запустити мільйон супутників для ШІ, але це може бути катастрофою, - Forbes

Засновник SpaceX бачить майбутнє в орбітальних центрах обробки даних. Його мета - забезпечити ШІ для мільярдів людей. Проте реалізація цього задуму коштує занадто дорого. Зараз компанія вже запустила близько 10 000 супутників Starlink.

Вартість кожного апарату становить 2 мільйони доларів. Масштабування цієї системи до мільйона одиниць потребуватиме божевільних витрат. Експерти оцінюють бюджет у 2 трильйони доларів, що дорівнює всій прогнозованій вартості SpaceX після виходу на біржу.

Роберт Зубрін, відомий конструктор ракет, налаштований скептично. Він знає Маска понад 25 років і застерігає, що цей крок може перервати успішну серію бізнесмена.

"Запуск орбітального угруповання центрів обробки даних з мільйоном супутників – це фантазія", - каже вчений.

Чому космос програє Землі

Технічні виклики вражають не менше за фінансові. Маск обіцяє запускати гігантський корабель Starship щогодини, а це означає 8700 польотів на рік. Наразі SpaceX здійснює в середньому три старти на тиждень.

Економіка проєкту також викликає питання:

Енергія в космосі коштує близько 100 000 доларів за кіловат .

. Наземні сонячні панелі дають енергію по 3 000 доларів за кіловат .

. Газові генератори знижують ціну до 1 000 доларів.

Наземні центри обробки даних залишаються набагато вигіднішими. Маск вважає інакше.

"За моєю оцінкою, протягом 2-3 років найдешевшим способом генерації обчислень штучного інтелекту буде космос", - заявив він у зверненні на сайті компанії.

Прогнози Google та майбутнє Starship

Науковці з Google Project Suncatcher також досліджують космічні обчислення. Їхні прогнози менш оптимістичні за графіки Маска. Космічні станції можуть стати конкурентоспроможними лише до середини 2030-х років.

Для цього SpaceX має досягти неймовірних показників. Вартість запуску повинна впасти до 200 доларів за кілограм, що можливо лише за умови повної багаторазовості Starship. Останні випробування корабля пройшли зі змінним успіхом: перший ступінь ракети впав в океан через відмову двигунів.

Браян Херлі з "Нової космічної економіки" погоджується з колегами. Він вважає, що розгортання таких мереж реальне лише через десятиліття. Потрібно враховувати витрати на обслуговування, страхування та ризики. Космос поки не готовий прийняти таку кількість обладнання.

IPO та золота лихоманка

Навіщо Маску такий ризикований план саме зараз? Відповідь може критися у майбутньому IPO (вихід на біржу). Маск хоче зробити розміщення акцій SpaceX та xAI максимально гучним і для цього використовує ажіотаж навколо штучного інтелекту.

Зубрін впевнений, що Маск грає на почуттях інвесторів.

"Він розраховує, що люди дивляться на це і кажуть: "Ну, я не знаю, чи це справді спрацює, але ж ніхто ніколи не програвав гроші, роблячи ставки на Ілона Маска"", - резюмує експерт.

Наразі SpaceX залишається світовим лідером за кількістю запусків. Вона випереджає навіть NASA. Проте амбіції щодо мільйона супутників ставлять під загрозу навіть подорож на Місяць. Через затримки зі Starship NASA вже почало шукати альтернативних підрядників для висадки астронавтів.