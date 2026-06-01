Маск хочет запустить миллион спутников для ИИ, но это может быть катастрофой, - Forbes

Основатель SpaceX видит будущее в орбитальных центрах обработки данных. Его цель - обеспечить ИИ для миллиардов людей. Однако реализация этого замысла стоит слишком дорого. Сейчас компания уже запустила около 10 000 спутников Starlink.

Стоимость каждого аппарата составляет 2 миллиона долларов. Масштабирование этой системы до миллиона единиц потребует сумасшедших затрат. Эксперты оценивают бюджет в 2 триллиона долларов, что равно всей прогнозируемой стоимости SpaceX после выхода на биржу.

Роберт Зубрин, известный конструктор ракет, настроен скептически. Он знает Маска более 25 лет и предостерегает, что этот шаг может прервать успешную серию бизнесмена.

"Запуск орбитальной группировки центров обработки данных с миллионом спутников - это фантазия", - говорит ученый.

Почему космос проигрывает Земле

Технические вызовы поражают не меньше финансовых. Маск обещает запускать гигантский корабль Starship каждый час, а это означает 8700 полетов в год. Сейчас SpaceX осуществляет в среднем три старта в неделю.

Экономика проекта также вызывает вопросы:

Энергия в космосе стоит около 100 000 долларов за киловатт .

. Наземные солнечные панели дают энергию по 3 000 долларов за киловатт .

. Газовые генераторы снижают цену до 1 000 долларов.

Наземные центры обработки данных остаются гораздо более выгодными. Маск считает иначе.

"По моей оценке, в течение 2-3 лет самым дешевым способом генерации вычислений искусственного интеллекта будет космос", - заявил он в обращении на сайте компании.

Прогнозы Google и будущее Starship

Ученые из Google Project Suncatcher также исследуют космические вычисления. Их прогнозы менее оптимистичны, чем графики Маска. Космические станции могут стать конкурентоспособными только к середине 2030-х годов.

Для этого SpaceX должна достичь невероятных показателей. Стоимость запуска должна упасть до 200 долларов за килограмм, что возможно только при условии полной многоразовости Starship. Последние испытания корабля прошли с переменным успехом: первая ступень ракеты упала в океан из-за отказа двигателей.

Брайан Херли из "Новой космической экономики" соглашается с коллегами. Он считает, что развертывание таких сетей реально лишь через десятилетия. Нужно учитывать затраты на обслуживание, страхование и риски. Космос пока не готов принять такое количество оборудования.

IPO и золотая лихорадка

Зачем Маску такой рискованный план именно сейчас? Ответ может крыться в будущем IPO (выход на биржу). Маск хочет сделать размещение акций SpaceX и xAI максимально громким и для этого использует ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

Зубрин уверен, что Маск играет на чувствах инвесторов.

"Он рассчитывает, что люди смотрят на это и говорят: "Ну, я не знаю, действительно ли это сработает, но ведь никто никогда не проигрывал деньги, делая ставки на Илона Маска"", - резюмирует эксперт.

Сейчас SpaceX остается мировым лидером по количеству запусков. Она опережает даже NASA. Однако амбиции по миллиону спутников ставят под угрозу даже путешествие на Луну. Из-за задержек со Starship NASA уже начало искать альтернативных подрядчиков для высадки астронавтов.