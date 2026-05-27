NASA розкрило плани будівництва першої бази: з чого все почнеться і коли

NASA розпочинає будівництво масштабної бази на південному полюсі Місяця. Агентство вже замовило перші посадкові модулі, всюдиходи та дрони для підготовки до висадки астронавтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP) .

NASA підписало контракти на сотні мільйонів доларів, а чотири американські компанії розроблять техніку для роботи у важких умовах. Наприклад, компанія Blue Origin Джеффа Безоса створить два посадкові модулі. Вони доставлять на поверхню спеціальні всюдиходи, а розробкою самих багі займаються фірми Astrolab та Lunar Outpost.

Перші дрони на Місяць відправить Firefly Aerospace, яка вже довела свою надійність минулого року. Уся техніка має прибути до місця призначення раніше за людей. NASA планує першу висадку на 2028 рік.

Графік місій та підготовка астронавтів

Програма Артеміда (Artemis) рухається за чітким планом. Наступного року розпочнеться підготовка до Артеміди III. Астронавти тренуватимуться стикувати капсулу Оріон на земній орбіті. Для цього залучать посадкові модулі від Blue Origin та SpaceX Ілона Маска.

Основні етапи освоєння супутника:

Середина 2027 року - запуск місії Артеміда III.

2028 рік - висадка двох астронавтів на поверхню.

2029 рік - початок будівництва постійної енергосистеми.

2030-ті роки - створення житлових модулів для тривалого перебування.

Місячна економіка та база як трамплін до Марса

Головна мета проєкту - стимулювання місячної економіки. NASA хоче проводити унікальні наукові дослідження, а Місяць стане випробувальним майданчиком перед польотом на Марс.

"Для тих, хто терпляче чекає, грандіозне повернення вже близько, і ми не будемо збавляти темпу. Ми насправді тільки починаємо", - кажуть у NASA.