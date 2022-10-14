Маск не хоче фінансувати Starlink в Україні. Що відбувається і які причини

SpaceX не хоче платити за Starlink в Україні

За даними CNN, компанія SpaceX ще минулого місяця попередила Міністерство оборони США про те, що більше не може фінансувати супутниковий зв'язок та інтернет Starlink в Україні.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у відповідному листі.

Також у ньому міститься прохання до Пентагону взяти на себе витрати, які до кінця року становитимуть понад 120 млн доларів, а протягом 2023 - ще близько 400 млн. Зазначимо, наразі в Україні працює близько 20 000 терміналів. Ця допомога обійшлася SpaceX у 80 млн доларів, а сукупні витрати до кінця року перевищать позначку 100 млн доларів.

Крім того, у розпорядженні CNN є запит на ім'я Маска від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на ще майже 8 000 терміналів Starlink. Видання зазначає, що українська сторона за мінімальних своїх витрат отримала обладнання та послуги зв'язку на мільйони доларів.

За Starlink платив не лише Маск

З відкритих джерел відомо, що більшість з 20 000 терміналів сплатили уряди таких країн як США, Великобританія та Польща. Остання, наприклад, лише вчора передала партію з 150 комплектів .

Як пише CNN, можливо, з цієї причини прохання взяти на себе витрати розлютило керівництво Пентагону. Один з високопосадовців заявив, що SpaceX має "нахабство здаватися героями" і виставляти рахунки на десятки мільйонів доларів.

Що каже мільярдер

Через те, що на новину бурхливо відреагував англомовний сегмент Twitter, Ілону Маску довелося особисто пояснювати ситуацію.

"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але й не може фінансувати нинішню систему протягом невизначеного терміну та відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані у 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав він у коментарі під одним з постів у Twitter.

За його словами, Starlink продовжує втрачати гроші і проекту важко уникнути банкрутства. Журналіст Джейсон Джей Смарт зауважив, що компанія Маска заявила про неможливість надавати безкоштовні послуги Україні після того, як посол у Німеччині Андрій Мельник у грубій формі порадив мільярдеру "відвалити" зі своїми так званими "мирними планами".

"Ми просто виконуємо його рекомендації", - зазначив американський мільярдер у коментарях до цієї посади.

Щоправда, це не можна вважати причиною можливої відмови оплачувати роботу Starlink в Україні, оскільки лист SpaceX до Пентагона датується вереснем.

Проблеми Starlink в Україні

Інтернет-термінали Starlink стали життєво важливим джерелом зв'язку для Збройних Сил України. Фактично вони дозволяють ефективно воювати, навіть коли з ладу виведено інтернет-мережі та мобільний зв'язок. Але нещодавно з'явилася інформація про серйозні збої на лінії фронту.

Фото: за даними FT, українські військові стикаються зі збоями у роботі Starlink (starlink.com)

За даними Financial Times, проблема полягає в обмеженнях геолокації. Справа в тому, що компанія-виробник намагається запобігти попаданню терміналів і використання супутникового зв'язку російськими військами, тому він не працює на щойно звільнених територіях.

Маск відреагував на публікацію заявою про те, що те, що відбувається на полі бою, є секретною інформацією, і текст FT не витримує критики.

Чим раніше "відзначився" Маск

Ще буквально до початку жовтня до Маска не було питань щодо підтримки України у відбитті повномасштабної російської агресії. Але на початку місяця він запропонував голосування щодо "мирного плану" з чотирьох пунктів:

повторні "референдуми" на окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу;

Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 (до помилки Хрущова);

водопостачання у Крим має бути забезпечене;

Україна залишиться нейтральною.

Звісно, ця пропозиція викликала резонанс не лише серед користувачів Twitter.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі - нібито щоб не зачепити скривдженого его Путіна або врятувати Україну від страждань - не повинні прикривати словом "мир" слова "нехай росіяни вб'ють і зґвалтують ще тисячі невинних українців та захоплять ще більше територій" , – відповів йому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Резонанс дійшов до Білого дому, і прес-секретарю Карін Жан-П'єр довелося виправдовуватися, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена не підтримує ідеї Маска.

Мільярдер, ймовірно, хотів прояснити позицію, запустивши ще одне голосування у Twitter. Цього разу зі слизьким формулюванням про те, чи має воля жителів Донецької та Луганської областей, а також Криму враховуватись у тому, частиною якої країни вони хочуть бути.

Він також написав, що перемога України у війні нібито "малоймовірна", оскільки Росія може почати повну мобілізацію. Дійшло до того, що деякі ЗМІ писали про те, що нібито Маск до публікації скандальних твітів розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тож що буде зі зв'язком

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що навіть без підтримки Ілона Маска буде знайдено спосіб для того, щоб продовжити роботу Starlink. Він також нагадав, що мільярдер допоміг українській стороні вистояти у найкритичніші моменти війни.

А репортер Foreign Policy Джек Детч з посиланням на прес-секретаря Білого дому Сабріну Сінгх повідомив, що наразі Міністерство оборони США на постійному зв'язку з приводу роботи систем Starlink. Втім, якщо питання зайде в глухий кут, то можна обійтися і без SpaceX.

"Звичайно, існують і інші оператори супутникового зв'язку. Я не уповноважена називати компанії, з якими ми ведемо переговори, але ми знаємо, що є не лише SpaceX. Є й інші організації, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати", - додала Сінгх. .

Наприкінці дня заспокоїти українців вирішив віце-прем'єр, міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров. Зокрема, він запевнив, що незважаючи на останні новини та скандальні заяви, "термінали Starlink працювали, працюють і працюватимуть".