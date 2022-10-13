Польща передала Україні нову партію терміналів Starlink: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства цифрової трансформації України.

"150 комплектів Starlink допомагають відновлювати зв’язок на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, частину з них отримали мобільні оператори та інтернет-провайдери. Це потрібно для того, аби оперативно відновити роботу, адже відбудова телеком-інфраструктури потребує від кількох тижнів до місяців.

"В Ізюмі, Балаклії, Куп’янську та ще 9 звільнених містах люди змогли знову зв’язатися з близькими. Також запрацювали 3 публічні точки WI-FI від Starlink в Ізюмі і одна в селі Діброва", - додали в Мінцифрі.

Іншу частину отримала місцева влада. Саме завдяки цьому 24 міські та сільські ради координують відновлення територій, працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, "Укрпоштою" та обласною владою. Через відсутність нормального зв‘язку сповільнювався процес відбудови.

"Дякуємо Уряду Польщі за постійну підтримку та допомогу з терміналами Starlink для України", - додали наостанок.