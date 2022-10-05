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Білий дім не підтримує "формулу миру" для України від Ілона Маска

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Вашингтон, Середа 05 жовтня 2022 02:48
Білий дім не підтримує "формулу миру" для України від Ілона Маска Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США не підтримує ідеї щодо врегулювання війни в Україні, висловлені керівнику Tesla Ілоном Маском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

Вона зазначила, що США продовжують дотримуватись принципу "нічого про Україну без самої України".

"Ми були дуже зрозумілі у цьому питанні... Ми не збираємося говорити про Україну без України. Їм приймати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів", - наголосила Жан-П'єр.

Нагадаємо, Маск запропонував Україні відмовитися від Криму та проголосити нейтралітет для завершення війни з Росією, а на окупованих територіях на півдні та сході провести повторний референдум під наглядом ООН.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування у Twitter.

Глава держави запитав: "Який Ілон Маск користувачам більше подобається: що підтримує Україну чи Росію?".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба різко відповів Ілону Маску на його "формулу світу".

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Илон Маск
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