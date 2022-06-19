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Марсоход NASA заметил мусор на Красной планете: как он туда попал

Фото: марсоход NASA заметил мусор на Красной планете (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход NASA Perseverance, во время исследования дна кратера Езеро, сфотографировал мусор. Вероятно, это кусочек ткани, которую использовали для защиты аппарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Марсоход Perseverance начал исследование еще в феврале 2021 года. Недавно аппарат сфотографировал кусок мусора, который застрял между двух камней. Оказалось, что этот кусок блестящего материала - термоизоляционная ткань, которую использовали во время посадки марсохода.

"Этот блестящий кусок фольги является частью термического одеяла - материала, который мы используем для контроля температуры аппарата. Но это неожиданность: спусковая площадка разбилась примерно в 2 км отсюда. Поэтому непонятно, этот кусок приземлился сюда после, или его сюда занес ветер?",- отмечают инженеры NASA.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что зонд NASA Parker Solar Probe во время третьего полета вокруг Венеры еще в июле 2020 года, сделал уникальную фотографию планеты.

Также недавно космический телескоп IXPE сфотографировал остатки звезды после ее взрыва, а Hubble зафиксировал космический "водоворот" в созвездии "Тукан".

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