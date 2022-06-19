Марсоход NASA заметил мусор на Красной планете: как он туда попал

Марсоход NASA Perseverance, во время исследования дна кратера Езеро, сфотографировал мусор. Вероятно, это кусочек ткани, которую использовали для защиты аппарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Марсоход Perseverance начал исследование еще в феврале 2021 года. Недавно аппарат сфотографировал кусок мусора, который застрял между двух камней. Оказалось, что этот кусок блестящего материала - термоизоляционная ткань, которую использовали во время посадки марсохода.

"Этот блестящий кусок фольги является частью термического одеяла - материала, который мы используем для контроля температуры аппарата. Но это неожиданность: спусковая площадка разбилась примерно в 2 км отсюда. Поэтому непонятно, этот кусок приземлился сюда после, или его сюда занес ветер?",- отмечают инженеры NASA.