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Зонд NASA сделал первые фото Венеры в видимом свете

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Воскресенье 20 февраля 2022 16:00
Зонд NASA сделал первые фото Венеры в видимом свете Фото: зонд NASA сделал первые фото Венеры в видимом свете (nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe сделал третий облет Венеры еще в июле 2020 года. Во время операции он сделал уникальные фото планеты в видимом свете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

Чем особенна Венера?

Планета похожа на Землю по размерам и расположению. Однако, в отличие от Луны и Марса - Венера окутана густыми облаками, которые скрывают ее поверхность. В 1990-х года, миссия NASA Magellan исследовала газовые структуры с помощью радарных лучей. Затем корабль JAXA Akatsuki проник в атмосферу планеты, чтобы сделать инфракрасные изображения. Впрочем, единственные кадры поверхности в видимом свете были сделаны аппаратами "Венера" еще в 1970-х годах.

Все изменилось после третьего облета планеты зондом Parker Solar в 2020 году.

Зонд NASA сделал первые фото Венеры в видимом свете

"Венера - третий по яркости объект в небе, но до сих пор нам мало что было известно о том, как выглядит ее поверхность, так как она закрыта плотной атмосферой. Но теперь нам наконец удалось заглянуть в далекий мир", - заявил автор исследования Брайан Вуд.

Фото: зонд NASA сделал первые фото Венеры в видимом свете (nasa.gov)

Во время маневра аппарат задействовал прибор WISPR, который способен видеть слабые особенности атмосферы и ветра. К удивлению ученых, этот процесс также показал и поверхность планеты. NASA было настолько в восторге от результата, что отправило повторно зонд для еще одного круга вокруг Венеры в феврале 2021 года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA продемонстрировало процесс запечатывания спутника в обтекатель ракеты. Также управление рассказывало о подводных тренировках астронавтов NASA.

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