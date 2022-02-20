Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe сделал третий облет Венеры еще в июле 2020 года. Во время операции он сделал уникальные фото планеты в видимом свете.

Чем особенна Венера?

Планета похожа на Землю по размерам и расположению. Однако, в отличие от Луны и Марса - Венера окутана густыми облаками, которые скрывают ее поверхность. В 1990-х года, миссия NASA Magellan исследовала газовые структуры с помощью радарных лучей. Затем корабль JAXA Akatsuki проник в атмосферу планеты, чтобы сделать инфракрасные изображения. Впрочем, единственные кадры поверхности в видимом свете были сделаны аппаратами "Венера" еще в 1970-х годах.

Все изменилось после третьего облета планеты зондом Parker Solar в 2020 году.

"Венера - третий по яркости объект в небе, но до сих пор нам мало что было известно о том, как выглядит ее поверхность, так как она закрыта плотной атмосферой. Но теперь нам наконец удалось заглянуть в далекий мир", - заявил автор исследования Брайан Вуд.

Фото: зонд NASA сделал первые фото Венеры в видимом свете (nasa.gov)

Во время маневра аппарат задействовал прибор WISPR, который способен видеть слабые особенности атмосферы и ветра. К удивлению ученых, этот процесс также показал и поверхность планеты. NASA было настолько в восторге от результата, что отправило повторно зонд для еще одного круга вокруг Венеры в феврале 2021 года.