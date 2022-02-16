ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Телескоп NASA сфотографировал остатки звезды после ее взрыва

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 15:18
Телескоп NASA сфотографировал остатки звезды после ее взрыва Фото: телескоп NASA сфотографировал остатки звезды после ее взрыва (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп IXPE, который принадлежит NASA и Итальянскому космическому агентству - сделал свой первый снимок. На фотографии можно увидеть остатки звезды, которая взорвалась несколько столетий назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог NASA.

На фотографии изображена "Кассиопея А" - остаток звезды. Космическое тело взорвалось еще в 17-м веке.

"Изображение "Кассиопеи A" через IXPE очень хорошее, и мы с нетерпением ждем анализа данных поляриметрии, чтобы узнать еще больше об этом сверхновом остатке", - отметил астроном Паоло Соффитта из Национального института астрофизики в Риме.

Во время взрыва звезды - ее ударные волны охватили окружающий газ, нагрели до высоких температур и ускорили частицы лучей, образовав таким образом светящееся облако.

Отмечается, что “Кассиопея А” уже изучали ранее, впрочем, новая фотография поможет ученым взглянуть на космический обьект под другим углом.

Телескоп NASA сфотографировал остатки звезды после ее взрыва

Фото: телескоп NASA сфотографировал остатки звезды после ее взрыва (NASA)

Напонмим, РБК-Украина рассказывало о том, как Hubble сфотографировал космический "водоворот" в созвездии "Тукан".

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше