Космический телескоп IXPE, который принадлежит NASA и Итальянскому космическому агентству - сделал свой первый снимок. На фотографии можно увидеть остатки звезды, которая взорвалась несколько столетий назад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог NASA.

На фотографии изображена "Кассиопея А" - остаток звезды. Космическое тело взорвалось еще в 17-м веке.

"Изображение "Кассиопеи A" через IXPE очень хорошее, и мы с нетерпением ждем анализа данных поляриметрии, чтобы узнать еще больше об этом сверхновом остатке", - отметил астроном Паоло Соффитта из Национального института астрофизики в Риме.

Во время взрыва звезды - ее ударные волны охватили окружающий газ, нагрели до высоких температур и ускорили частицы лучей, образовав таким образом светящееся облако.

Отмечается, что “Кассиопея А” уже изучали ранее, впрочем, новая фотография поможет ученым взглянуть на космический обьект под другим углом.

Фото: телескоп NASA сфотографировал остатки звезды после ее взрыва (NASA)