Марсохід NASA помітив сміття на Червоній планеті: як воно туди потрапило

Марсохід NASA Perseverance, під час дослідження дна кратера Езеро, сфотографував сміття. Імовірно, це шматочок тканини, яку використовували для захисту апарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Марсохід Perseverance почав дослідження ще у лютому 2021 року. Нещодавно апарат сфотографував шматок "сміття", яке застрягло між двох каменів. Виявилося, що цей шматок блискучого матеріалу - термоізоляційна тканина, яку використовували під час посадки марсохода.

"Цей блискучий шматок фольги є частиною термічної ковдри - матеріалу, який ми використовуємо для контролю температури апарату. Але це несподіванка: спусковий майданчик розбився приблизно за 2 км звідси. Тому незрозуміло, цей шматок приземлився сюди після, або його сюди заніс вітер?", - відзначають інженери NASA.