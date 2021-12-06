Hubble сфотографировал космический "водоворот" в созвездии "Тукан": впечатляющий кадр

Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал спиральную галактику, которая расположена в созвездии "Тукан". Впервые ее открыли еще в 1835 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Кадр был сделан благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.

В частности, чтобы фотография приобрела теперешний вид - ее необходимо было обработать четырьмя разными фильтрами, каждый из которых охватывает различные световые спектры - от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного.

Фото: Hubble сфотографировал космический "омут" в созвездии "Тукан" (esahubble.org)

На кадре можно увидеть характерные рукава, которые закручиваются против часовой стрелки.

Впервые галактику открыл британский астроном Джон Гершель в 20 июле 1835 году.