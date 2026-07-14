Маршрутки Києва подорожчають з 15 липня, але будуть дешевшими за метро

Головне: Підвищення тарифів: З 15 липня вартість проїзду в столичних маршрутках зростає до 25 гривень, тоді як у міському транспорті "Київпастрансу" вона становитиме 30 гривень.

З 15 липня вартість проїзду в столичних маршрутках зростає до 25 гривень, тоді як у міському транспорті "Київпастрансу" вона становитиме 30 гривень. Причини здорожчання: Рішення про підвищення тарифів обумовлене критичною нестачею водіїв, зростанням вартості запасних частин та мастильних матеріалів через курс долара.

Рішення про підвищення тарифів обумовлене критичною нестачею водіїв, зростанням вартості запасних частин та мастильних матеріалів через курс долара. Кадрова криза: Ситуація з персоналом загострилася після 1 червня через ускладнення процедури бронювання водіїв та загальний страх працівників перетинати блокпости на шляху до роботи.

Ситуація з персоналом загострилася після 1 червня через ускладнення процедури бронювання водіїв та загальний страх працівників перетинати блокпости на шляху до роботи. Системна проблема: Перевізники наголошують, що через багаторічну відсутність поступового коригування цін на проїзд адміністрація змушена вдаватися до різкого та відчутного для пасажирів підняття вартості.

Чому ціни зростають

"Тариф від завтра, 15 липня, у всіх маршрутках буде 25 гривень. Відповідні листи-попередження про підвищення ціни на проїзд ми відправили КМДА ще минулого тижня", - заявив Мойсеєнко.

Також він уточнив, що вартість проїзду в міському транспорті "Київпастрансу" становитиме 30 гривень.

Керівник асоціації перевізників пояснив, що рішення про перегляд тарифів зумовлене кількома критичними факторами:

Кадровий голод: Нестача персоналу залишається головною проблемою. "Практично нема в Києві жодного маршруту, де, в принципі, не було б проблем з водіями. Крім того, з 1 червня набули чинності зміни до законодавства, які дуже ускладнили бронювання водіїв від мобілізації", - зазначив Мойсеєнко.

Нестача персоналу залишається головною проблемою. "Практично нема в Києві жодного маршруту, де, в принципі, не було б проблем з водіями. Крім того, з 1 червня набули чинності зміни до законодавства, які дуже ускладнили бронювання водіїв від мобілізації", - зазначив Мойсеєнко. Блокування роботи: Водії уникають маршрутів, що пролягають через блокпости, побоюючись труднощів із проїздом, що ускладнює вихід працівників на роботу.

Водії уникають маршрутів, що пролягають через блокпости, побоюючись труднощів із проїздом, що ускладнює вихід працівників на роботу. Економічні чинники: Зростання курсу долара призвело до здорожчання запасних частин та мастильних матеріалів, що прямо впливає на собівартість перевезень.

Оголошення про підвищення тарифів у маршрутках Києва (фото: "Пасажири Києва"/Facobook)

Проблема системного підходу

Ігор Мойсеєнко наголосив, що ситуація з різким стрибком цін є наслідком відсутності поступового коригування тарифів протягом останніх років. Він вважає, що вартість проїзду потрібно переглядати щороку, плавно піднімаючи її на кілька гривень.

"У нас виходить так, що 10 років ніхто нічого не піднімає, ціни на все ростуть, все воно приходить в занепад... А якби це піднімалося щороку там на дві гривні, то у нас була б вартість проїзду в громадському транспорті 25-27 гривень і люди це, в принципі, нормально сприймали б", - підсумував перевізник.

Додамо також, що у травні, одразу після оприлюднення КМДА планів про підвищення тарифів, в Асоціації заявляли, що не підвищуватимуть ціни, якщо вартість пального і долара залишиться стабільною.