Маршрутки Києва подорожчають з 15 липня, але будуть дешевшими за метро

З 15 липня у маршрутках Києва зросте вартість проїзду до 25 гривень.
Про це РБК-Україна повідомив керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко.
Головне:
"Тариф від завтра, 15 липня, у всіх маршрутках буде 25 гривень. Відповідні листи-попередження про підвищення ціни на проїзд ми відправили КМДА ще минулого тижня", - заявив Мойсеєнко.
Також він уточнив, що вартість проїзду в міському транспорті "Київпастрансу" становитиме 30 гривень.
Керівник асоціації перевізників пояснив, що рішення про перегляд тарифів зумовлене кількома критичними факторами:
Ігор Мойсеєнко наголосив, що ситуація з різким стрибком цін є наслідком відсутності поступового коригування тарифів протягом останніх років. Він вважає, що вартість проїзду потрібно переглядати щороку, плавно піднімаючи її на кілька гривень.
"У нас виходить так, що 10 років ніхто нічого не піднімає, ціни на все ростуть, все воно приходить в занепад... А якби це піднімалося щороку там на дві гривні, то у нас була б вартість проїзду в громадському транспорті 25-27 гривень і люди це, в принципі, нормально сприймали б", - підсумував перевізник.
Додамо також, що у травні, одразу після оприлюднення КМДА планів про підвищення тарифів, в Асоціації заявляли, що не підвищуватимуть ціни, якщо вартість пального і долара залишиться стабільною.
Нагадаємо, що з 15 липня у Києві вартість проїзду у комунальному транспорті: метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулері зросте до 30 гривень. Відповідне рішення підписав мер столиці Віталій Кличко 10 липня.
Поїздки, придбані до 14 липня включно по 8 грн, можна буде використати до середини вересня. Система пільг залишається незмінною.