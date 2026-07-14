Маршрутки Киева подорожают с 15 июля, но будут дешевле, чем метро

С 15 июля во маршрутках Киева вырастет стоимость проезда до 25 гривен.
Об этом РБК-Украина сообщил руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко.
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"Тариф с завтрашнего дня, 15 июля, во всех маршрутках будет 25 гривен. Соответствующие письма-предупреждения о повышении цены на проезд мы отправили КГГА еще на прошлой неделе", - заявил Моисеенко.
Также он уточнил, что стоимость проезда в городском транспорте "Киевпасстранса" составит 30 гривен.
Руководитель ассоциации перевозчиков пояснил, что решение о пересмотре тарифов обусловлено несколькими критическими факторами:
Игорь Моисеенко подчеркнул, что ситуация с резким скачком цен является следствием отсутствия постепенной корректировки тарифов на протяжении последних лет. Он считает, что стоимость проезда нужно пересматривать каждый год, плавно поднимая ее на несколько гривен.
"У нас получается так, что 10 лет никто ничего не поднимает, цены на все растут, все оно приходит в упадок... А если бы это ежегодно поднималось там на две гривны, то у нас была бы стоимость проезда в общественном транспорте 25-27 гривен и люди это, в принципе, нормально воспринимали бы", - подытожил перевоз.
Добавим также, что в мае сразу после обнародования КГГА планов о повышении тарифов в Ассоциации заявляли, что не будут повышать цены, если стоимость горючего и доллара останется стабильной.
Напомним, что с 15 июля в Киеве стоимость проезда в коммунальном транспорте: метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере вырастет до 30 гривен. Соответствующее решение подписал мэр столицы Виталий Кличко 10 июля.
Поездки, приобретенные до 14 июля включительно по 8 грн, можно использовать до середины сентября. Система льгот остается неизменной.