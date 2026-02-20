Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси

Сумська область

"Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі", - повідомили пасажирам у компанії.

Наголошується, що рух на всіх ділянках зберігається з урахуванням безпекової ситуації.

Так, у Сумській області, згідно з оперативною інформацією УЗ станом на 20 лютого, регіональні поїзди тимчасово курсують:

до Конотопа;

з Конотопа.

Харківська та Донецька області

У Харківській та Донецькій областях - від Лозової в напрямку Краматорська - пасажирів підхоплюють автобуси.

Тим часом регіональні експреси ізюмського напрямку - курсують наразі за розкладом.

Запорізька область

Рух між містами Дніпро та Запоріжжя організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників.

При цьому декілька рейсів планують вести:

до Запоріжжя:

із Запоріжжя.

"Звісно, залежно від безпекової ситуації", - наголосили в "Укрзалізниці".

Як просять діяти пасажирів

Насамкінець прес-служба УЗ звернулась до пасажирів із важливими проханнями:

орієнтуватись на вказівки поїзних бригад;

орієнтуватись на вказівки працівників вокзалів;

увімкнути push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".

"Їдемо далі", - підсумували у компанії.

Оперативна інформація щодо руху поїздів 20 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)