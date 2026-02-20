Маршрути 20 лютого змінено: куди поїздом УЗ не доїхати і де пасажирів повезуть автобуси

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на рух поїздів у чотирьох областях. На ділянках, де залізничне сполучення наразі неможливе, для пасажирів організували автобусні трансфери.
Про це повідомляє РБК-Україна
"Наші моніторингові групи працюють у посиленому режимі", - повідомили пасажирам у компанії.
Наголошується, що рух на всіх ділянках зберігається з урахуванням безпекової ситуації.
Так, у Сумській області, згідно з оперативною інформацією УЗ станом на 20 лютого, регіональні поїзди тимчасово курсують:
У Харківській та Донецькій областях - від Лозової в напрямку Краматорська - пасажирів підхоплюють автобуси.
Тим часом регіональні експреси ізюмського напрямку - курсують наразі за розкладом.
Рух між містами Дніпро та Запоріжжя організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників.
При цьому декілька рейсів планують вести:
"Звісно, залежно від безпекової ситуації", - наголосили в "Укрзалізниці".
Насамкінець прес-служба УЗ звернулась до пасажирів із важливими проханнями:
"Їдемо далі", - підсумували у компанії.
