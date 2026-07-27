Маршрут для всієї родини: де в Україні можна покататися на Дитячій залізниці

В Україні відновила роботу Дитяча залізниця, яка працює у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Це унікальний маршрут містом, де пасажирів обслуговують юні вихованці залізничної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Як придбати квиток

Оформити проїзні документи можна онлайн. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків:

Вкажіть у пошуку напрямок і дату подорожі.

Виберіть потяг і вагон. В усіх вагонах діє вільна посадка, крім вагона "Люкс" у Києві, де можна обрати конкретні місця.

Вкажіть тип квитка та кількість пасажирів.

Підтвердьте дані та здійсніть оплату.

Фото: Дитяча залізниця в Києві (facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)

Зверніть увагу, що діти віком до 12 років включно можуть подорожувати тільки у супроводі дорослих. Для групи до 10 дітей обов'язково потрібен щонайменше один супроводжуючий.

Графік роботи та як дістатися

Дитячі залізниці в усіх чотирьох містах працюють у два сезони: з травня до жовтня та з грудня до лютого. Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці свого міста.

Київ

Залізниця розташована за адресою вул. Парково-Сирецька, 4. Для поїздки можна обрати загальний вагон, ретро-вагон без кондиціонера або "Люкс" із кондиціонером.

Громадський транспорт - метро (10 хвилин від станції "Дорогожичі" або 20 хвилин від "Берестейської" чи "Сирецької"), міська електричка (зупинка "Сирець").

Автівкою - заїзд з вул. Парково-Сирецької.

Телефон - +380 44 458 48 34.

Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці.

Дніпро

Локація знаходиться за адресою просп. Дмитра Яворницького, 95-Г.

Громадський транспорт - зупинки "вул. Павла Скоропадського" або "Театральна".

Автівкою - заїзд з проспекту, передбачено паркінг. Також можна дістатися пішки з боку проспекту.

Телефон - +380 63 254 26 63.

Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці.

Львів

Залізниця чекає на відвідувачів за адресою вул. Івана Франка, 156.

Громадський транспорт - трамваї № 4, 8 (зупинка "Стрийський парк"); автобуси та маршрутки № 3А, 18, 25, 35, 44, 1004 (зупинка "Дитяча залізниця").

Автівкою - заїзд з вул. Івана Франка або Василя Стуса.

Телефон - +380 32 276 44 20.

Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залізниці.

Рівне

Розташована за адресою вул. Соборна, 147.

Громадський транспорт - зупинки "Парк Шевченка" або "Центральна". Від центру міста можна дійти пішки за 10-15 хвилин.

Автівкою - заїзд з вул. Соборної, є паркінг.

Телефон - +380 362 422 094.

Переглядайте актуальний розклад на сайті Дитячої залі