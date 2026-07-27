Маршрут для всей семьи: где в Украине можно прокатиться на Детской железной дороге
В Украине возобновила работу Детская железная дорога, работающая в Киеве, Львове, Ровно и Днепре. Это уникальный маршрут по городу, где пассажиров обслуживают юные воспитанники железнодорожной отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как купить билет
Оформить проездные документы можно онлайн. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:
- Укажите в поиске направление и дату поездки.
- Выберите поезд и вагон. Во всех вагонах действует свободная посадка, кроме вагона Люкс в Киеве, где можно выбрать конкретные места.
- Укажите тип билета и количество пассажиров.
- Подтвердите данные и произведите оплату.
Фото: Детская железная дорога в Киеве (facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)
Обратите внимание, что дети до 12 лет включительно могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Для группы до 10 детей обязательно требуется по меньшей мере один сопровождающий.
График работы и как добраться
Детские железные дороги во всех четырех городах работают в два сезона: с мая по октябрь и с декабря по февраль. Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги своего города.
Киев
Железная дорога расположена по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4. Для поездки можно выбрать общий вагон, ретро-вагон без кондиционера или Люкс с кондиционером.
Общественный транспорт - метро (10 минут от станции "Дорогожичи" или 20 минут от "Берестейской" или "Сырецкой"), городская электричка (остановка "Сырец").
Автомобилем - заезд с ул. Парково-Сырецкой.
Телефон - +380 44 458 48 34.
Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги.
Днепр
Локация находится по адресу просп. Дмитрия Яворницкого, 95-Г.
Общественный транспорт - остановки "ул. Павла Скоропадского" или "Театральная".
Автомобилем - заезд с проспекта, предусмотрен паркинг. Также можно добраться пешком со стороны проспекта.
Телефон - +380 63 254 26 63.
Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги.
Львов
Железная дорога ждет посетителей по адресу ул. Ивана Франко, 156.
Общественный транспорт - трамваи № 4, 8 (остановка "Стрыйский парк"); автобусы и маршрутки № 3А, 18, 25, 35, 44, 1004 (остановка "Детская железная дорога").
Автомобилем - заезд с ул. Ивана Франко или Василия Стуса.
Телефон - +380 32 276 44 20.
Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги.
Ровно
Расположен по адресу ул. Соборная, 147.
Общественный транспорт - остановки "Парк Шевченко" или "Центральная". От центра города можно дойти пешком за 10-15 минут.
Автомобилем - заезд с ул. Соборная, есть паркинг.
Телефон - +380 362 422 094.
Просматривайте актуальное расписание на сайте Детского зала
Как улучшают сервис на железной дороге
Напомним, "Укрзализныця" продолжает обновлять подвижной состав и расширять список услуг для пассажиров.
В частности, для улучшения комфорта поездок перевозчик запустил новые вагоны отечественного производства на популярные маршруты в Ужгород и Днепр. В этих купе предусмотрено дополнительные удобства для детей и пассажиров на верхних полках.
Кроме того, компания активно развивает семейные перевозки. На маршруты уже отправились три новых детских вагона со специальным оборудованием.
При этом пассажирам следует учитывать, что правила бесплатного проезда детей и возрастные ограничения существенно отличаются в зависимости от того, осуществляется ли рейс во внутреннем или зарубежном сообщении.