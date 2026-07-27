Маршрут для всей семьи: где в Украине можно прокатиться на Детской железной дороге

В Украине возобновила работу Детская железная дорога, работающая в Киеве, Львове, Ровно и Днепре. Это уникальный маршрут по городу, где пассажиров обслуживают юные воспитанники железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Как купить билет

Оформить проездные документы можно онлайн. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

Укажите в поиске направление и дату поездки.

Выберите поезд и вагон. Во всех вагонах действует свободная посадка, кроме вагона Люкс в Киеве, где можно выбрать конкретные места.

Укажите тип билета и количество пассажиров.

Подтвердите данные и произведите оплату.

Фото: Детская железная дорога в Киеве (facebook.com/childrens.railway.in.kyiv)

Обратите внимание, что дети до 12 лет включительно могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Для группы до 10 детей обязательно требуется по меньшей мере один сопровождающий.

График работы и как добраться

Детские железные дороги во всех четырех городах работают в два сезона: с мая по октябрь и с декабря по февраль. Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги своего города.

Киев

Железная дорога расположена по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4. Для поездки можно выбрать общий вагон, ретро-вагон без кондиционера или Люкс с кондиционером.

Общественный транспорт - метро (10 минут от станции "Дорогожичи" или 20 минут от "Берестейской" или "Сырецкой"), городская электричка (остановка "Сырец").

Автомобилем - заезд с ул. Парково-Сырецкой.

Телефон - +380 44 458 48 34.

Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги.

Днепр

Локация находится по адресу просп. Дмитрия Яворницкого, 95-Г.

Общественный транспорт - остановки "ул. Павла Скоропадского" или "Театральная".

Автомобилем - заезд с проспекта, предусмотрен паркинг. Также можно добраться пешком со стороны проспекта.

Телефон - +380 63 254 26 63.

Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги.

Львов

Железная дорога ждет посетителей по адресу ул. Ивана Франко, 156.

Общественный транспорт - трамваи № 4, 8 (остановка "Стрыйский парк"); автобусы и маршрутки № 3А, 18, 25, 35, 44, 1004 (остановка "Детская железная дорога").

Автомобилем - заезд с ул. Ивана Франко или Василия Стуса.

Телефон - +380 32 276 44 20.

Просматривайте актуальное расписание на сайте Детской железной дороги.

Ровно

Расположен по адресу ул. Соборная, 147.

Общественный транспорт - остановки "Парк Шевченко" или "Центральная". От центра города можно дойти пешком за 10-15 минут.

Автомобилем - заезд с ул. Соборная, есть паркинг.

Телефон - +380 362 422 094.

Просматривайте актуальное расписание на сайте Детского зала