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В Марше равенства приняли участие 3,5 тыс. активистов, - МВД

НовостиОбщество    17.06.2018 - 12:40
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

В обеспечении правопорядка было задействовано 5 тысяч правоохранителей

В Марше равенства, который прошел сегодня, 17 июня, в центре Киева, приняли участие 3,5 тысячи активистов. Об этом сегодня журналистам сообщил первый замминистра Министерства внутренних дел Украины (МВД) Сергей Яровой, передает корреспондент "РБК-Украина".

"В марше приняли участие 3,5 тысячи человек", - сказал он.

Яровой также отметил, что всего в обеспечении правопорядка было задействовано 5 тысяч правоохранителей. 

"2,5 тысячи правоохранителей обеспечивали правопорядок непосредственно во время марша", - сказал Яровой. 

По его словам, мероприятия прошли без каких-либо потрясений.

Отметим, ранее директор "Киевпрайда-2018" Руслана Панухник заявила, что в Марше равенства приняли участие более 5 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство задержанных ранее активистов-противников Марша равенства, который прошел сегодня в центре Киева, отпустили.

Также сообщалось, что в ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителям, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.

Марш равенства в Киеве: в полиции заявили, что большинство задержанных отпустили В Марше равенства приняли участие более 5 тыс. человек
Теги публикации: Киев, Министерство внутренних дел Украины, Марш равенства, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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