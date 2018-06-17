В Марше равенства приняли участие 3,5 тыс. активистов, - МВД

В обеспечении правопорядка было задействовано 5 тысяч правоохранителей

В Марше равенства, который прошел сегодня, 17 июня, в центре Киева, приняли участие 3,5 тысячи активистов. Об этом сегодня журналистам сообщил первый замминистра Министерства внутренних дел Украины (МВД) Сергей Яровой, передает корреспондент "РБК-Украина".

"В марше приняли участие 3,5 тысячи человек", - сказал он.

Яровой также отметил, что всего в обеспечении правопорядка было задействовано 5 тысяч правоохранителей.

"2,5 тысячи правоохранителей обеспечивали правопорядок непосредственно во время марша", - сказал Яровой.

По его словам, мероприятия прошли без каких-либо потрясений.

Отметим, ранее директор "Киевпрайда-2018" Руслана Панухник заявила, что в Марше равенства приняли участие более 5 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство задержанных ранее активистов-противников Марша равенства, который прошел сегодня в центре Киева, отпустили.

Также сообщалось, что в ходе марша в голове колонны возникали небольшие стычки между противниками акции и правоохранителям, однако они быстро исчерпывались, так как полиция своевременно оттесняла противников, которые пытались препятствовать проведению акции, за периметр колонны.