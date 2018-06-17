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Інтерв'ю

У Марші рівності взяли участь 3,5 тис. активістів, - МВС

НовиниСуспільство    17.06.2018 - 12:40
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

У забезпеченні правопорядку було задіяно 5 тисяч правоохоронців

У Марші рівності, який пройшов сьогодні, 17 червня, в центрі Києва, взяли участь 3,5 тисячі активістів. Про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник міністра Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Сергій Яровий, передає кореспондент РБК-Україна.

"У марші взяли участь 3,5 тисячі осіб", - сказав він.

Яровий також зазначив, що всього в забезпеченні правопорядку було задіяно 5 тисяч правоохоронців.

"2,5 тисячі правоохоронців забезпечували правопорядок безпосередньо під час маршу", - сказав Яровий.

За його словами, заходи пройшли без будь-яких потрясінь.

Зазначимо, раніше директор "Київпрайду-2018" Руслана Панухник заявила, що в Марші рівності взяли участь понад 5 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість затриманих раніше активістів-супротивників Маршу рівності, який пройшов сьогодні в центрі Києва, відпустили.

Також повідомлялося, що в ході маршу в голові колони виникали невеликі сутички між противниками акції та правоохоронцями, однак вони швидко вичерпувалися, так як поліція своєчасно відтісняла супротивників, які намагалися перешкодити проведенню акції, за периметр колони.

Марш рівності в Києві: в поліції заявили, що більшість затриманих відпустили У Марші рівності взяли участь понад 5 тис. осіб
Теги публікації: Київ, Міністерство внутрішніх справ України, полиция, Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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