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Marlboro займется выращиванием марихуаны

Новости » Общество    09.12.2018 - 00:11
Marlboro займется выращиванием марихуаны
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Компания Altria Group Inc купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде

Производитель сигарет Marlboro в Соединенных Штатах Америки - компания Altria Group Inc - купила 45% акций фирмы Cronos, которая занимается выращиванием марихуаны в Канаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, Altria приобрела 146,2 млн акций компании. Одна акция обошлась ей в 16,25 долларов.

В дальнейшем Altria сможет увеличить свою долю до 55%.

Напомним, в Люксембурге три политические партии, которые в ближайшее время сформируют правящую коалицию, согласовали шаги, необходимые для легализации марихуаны в рекреационных целях.

Также РБК-Украина писало, что парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил 30 ноября законопроект о защите граждан от вредного воздействия от употребление марихуаны, подготовленный МВД.

Кроме того, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии не поддержит легализацию выращивания и хранения конопли для личных нужд.

 

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