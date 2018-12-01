В Грузии ужесточили ограничения по употреблению марихуаны

Фото: марихуана (Pixabey)

В МВД заявили, что новый закон приводит употребление марихуаны в жесткие правовые рамки

Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил 30 ноября законопроект по защите граждан от вредного воздействия от употребления марихуаны, подготовленный МВД. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

В Министерстве внутренних дел Грузии считают, что новый закон приводит употребление марихуаны в жесткие правовые рамки.

В частности, употребление марихуаны запрещено для лиц моложе 21 года; запрещается употреблять марихуану в местах общественного скопления, в общественном транспорте, на территориях, прилегающих к школам и образовательным учреждениям.

Употребление марихуаны запрещено при выполнении служебных обязанностей, как для государственных служащих, так и для лиц, работающих в частном секторе.

Кроме того, новый закон предусматривает лишение гражданских прав, в том числе на занятие профессиональной деятельностью для представителей ряда профессий;

Увеличены санкции за популяризацию или рекламирование наркотических средства, в том числе марихуаны, а управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в том числе под клиническим воздействием марихуаны, влечет уголовную ответственность.

Напомним, в Канаде 17 октября 2018 года вступил в силу закон, который легализовал хранение и употребление марихуаны.