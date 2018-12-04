В Люксембурге готовятся легализовать марихуану

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Употребление марихуаны планируют сделать легальным до 2023 года

В Люксембурге три политические партии, которые в ближайшее время сформируют правящую коалицию, согласовали шаги, необходимые для легализации марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о либеральной Демократической партии, Люксембургской социальной рабочей партии и "зеленых". Политики предлагают легализовать производство, приобретение, хранение и использование марихуаны совершеннолетними для снятия стресса.

Отмечается, что прибыль от продажи наркотического средства по требованию правительства будет инвестирован в борьбу с наркозависимостью.

Как ожидается, законодательно новая инициатива будет в деталях проработана и полностью оформлена до следующих выборов, которые состоятся в 2023 году.

Напомним, парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил 30 ноября законопроект о защите граждан от вредного воздействия от употребление марихуаны, подготовленный МВД.

Кроме того, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии не поддержит легализацию выращивания и хранения конопли для личных нужд.

Ранее РБК-Украина сообщал, что в Канаде 17 октября 2018 года вступил в силу закон, который легализовал хранение и употребление марихуаны.