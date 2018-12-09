Marlboro займеться вирощуванням марихуани

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Компанія Altria Group Inc купила 45% акцій фірми Cronos, яка займається вирощуванням марихуани в Канаді

Виробник сигарет Marlboro в Сполучених Штатах Америки - компанія Altria Group Inc - купила 45% акцій фірми Cronos, яка займається вирощуванням марихуани в Канаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, Altria придбала 146,2 млн акцій компанії. Одна акція обійшлася їй в 16,25 доларів.

В подальшому Altria зможе збільшити свою частку до 55%.

Нагадаємо, у Люксембурзі три політичні партії, які найближчим часом сформують правлячу коаліцію, погодили кроки, необхідні для легалізації марихуани в рекреаційних цілях.

Також РБК-Україна писало, що парламент Грузії в третьому, остаточному, читанні затвердив 30 листопада законопроект про захист громадян від шкідливого впливу від вживання марихуани, підготовлений МВС.

Крім того, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш заявив, що уряд Чехії не підтримає легалізацію вирощування і зберігання конопель для особистих потреб.