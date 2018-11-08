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Правительство Чехии не поддержит легализацию выращивания конопли для личных нужд, - Бабиш

Новости » Политика    08.11.2018 - 21:01
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com-oberbank)
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com-oberbank)

В то же время премьер пообещал облегчить доступ пациентов к лекарствам из конопли

Правительство Чехии не поддержит легализацию выращивания и хранения конопли для личных нужд - инициативу, которую в ближайшее время должен рассмотреть парламент. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на iDNES.cz.

"Мы не намерены дискутировать об этом, это не является хорошей идеей. Мы не хотим, чтобы наши дети имели такое искушение", - сказал Бабиш.

В то же время он признал, что знает родителей, у которых есть больные рассеянным склерозом дети, и им ничего не помогло. Бабиш сказал, что отец сделает все, чтобы спасти своего ребенка, поэтому некоторые конопли растут незаконно. В связи с этим премьер пообещал облегчить доступ пациентам к лекарствам из конопли. По его словам, Министерство здравоохранения Чехии разработает изменение действующего регламента обеспечения медицинскими коноплей пациентов.

Лекарственные конопля легализованы в Чешской Республике с апреля 2013 года. До миллиона чехов используют каннабис в медицинских целях, и это число растет.

Напомним, в Великобритании с четверга, 1 ноября, вступил в силу закон о легальной продажи марихуаны в медицинских целях.

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