Маркарова признала невыполнение госбюджета по итогам 2019

Закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" не будет выполнен по доходам. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Маркарова, на сегодняшний день уже очевидно, что в 2019 году будет невыполнение доходной части бюджета.

"Оно существенно для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в Программе правительства", - сказала она.

В то же время она отметила, что официальных причин для проведения секвестра бюджета нет, поскольку по законодательству процедура сокращения доходов и расходов проводится, если дефицит госбюджета достигает 15%.

Напомним, Министерство финансов в конце декабря 2019 года перешло на ручной режим распределения средств госбюджета (кроме защищенных статей) в связи с нехваткой средств. Поручение заморозить расходы госбюджета дал премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% или на 55,9 млрд грн меньше плана (955,8 млрд грн).