Маркарова визнала невиконання держбюджету за підсумками 2019

Закон "Про державний бюджет України на 2019 рік" не буде виконаний за доходами. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала під час "Години запитань до уряду" у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Маркарова, на сьогоднішній день вже очевидно, що у 2019 році буде невиконання дохідної частини бюджету.

"Воно суттєво для нас, тому ми змушені приймати заходи. Дивитися за тим, щоб всі витрати були підтверджені і відповідали тим пріоритетам, які закладені в бюджеті і в Програмі уряду", - сказала вона.

У той же час вона зазначила, що офіційних причин для проведення секвестру бюджету немає, оскільки за законодавством процедура скорочення доходів та видатків проводиться, якщо дефіцит держбюджету досягає 15%.

Нагадаємо, Міністерство фінансів у кінці грудня 2019 року перейшло на ручний режим розподілу коштів держбюджету (крім захищених статей) у зв'язку з нестачею коштів. Доручення заморозити витрати держбюджету дав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899,7 млрд грн, що на 5,9% або на 55,9 млрд грн менше плану (955,8 млрд грн).