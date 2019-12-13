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Маркарова планирует продать государственный ПриватБанк за три года

Новости » Экономика     13.12.2019 - 15:05
Маркарова планирует продать государственный ПриватБанк за три года
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Планы смогут реализоваться при наличии покупателя и отсутствии судебных процессов

Стратегия работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности, предусматривает приватизацию "ПриватБанка" через три года. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала в интервью изданию НВ Бизнес.

Как отметила министр, стратегии работы с банками предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор.

"Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора", - сообщила Маркарова.

По ее словам, для ПриватБанка стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. "Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - добавила она.

Отвечая на вопрос о покупателях, Маркарова заявила: "Цена всегда связана с риском. Нам необходимо дойти до решения некоторых актуальных судебных исков. Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом, но и показатели банка".

Напомним, по данным Минфина, чистые активы государственных банков на 1 октября 2019 года составили 745 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. Целевой ориентир министерства - 25%.

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