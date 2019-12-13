Маркарова планує продати державний ПриватБанк за три роки

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)

Плани зможуть реалізуватися за наявності покупця і відсутності судових процесів

Стратегія роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності, передбачає приватизацію "Приватбанку" через три роки. Про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю виданню НВ Бізнес.

Як зазначила міністр, стратегії роботи з банками передбачають входження інвесторів у капітал і повернення банків в комерційний сектор.

"Першими підуть банки, які стали нашими не тому, що були створені державою, а тому, що держава була змушена втрутитися в ситуацію. Укргазбанк ми вже продаємо: в цьому році у нього зайде IFC, а далі ми разом будемо шукати стратегічного інвестора", - повідомила Маркарова.

За її словами, для ПриватБанку стоїть завдання за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу. "Але щоб комусь щось продати треба, щоб хтось це купував", - додала вона.

Відповідаючи на питання про покупців, Маркарова заявила: "Ціна завжди пов'язана з ризиком. Нам необхідно дійти до вирішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні в цілому, але і показники банку".

Нагадаємо, за даними Мінфіну, чисті активи державних банків на 1 жовтня 2019 року склали 745 млрд грн, що складає 54% від банківської системи України.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Цільовий орієнтир міністерства - 25%.