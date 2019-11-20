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Минфин обнародовал данные по прибыльности госбанков

Новости » Финансы     20.11.2019 - 11:08
Минфин обнародовал данные по прибыльности госбанков
Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Госбанки заработали 30 млрд грн за три квартала 2019 года

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за 9 месяцев 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили прибыль в размере 30,233 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 27,427 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 2,270 млрд грн, "Укргазбанк" - 347 млн грн и "Ощадбанк" - 189 млн грн.

Чистые активы государственных банков на 1 октября 2019 года составили 745,043 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

Минфин обнародовал данные по прибыльности госбанковmof.gov.ua

По состоянию на 1 октября 2019 прибыль государственных банков составил 62,5% прибыли всего банковского сектора. При этом более половины всей прибыли банков сформировал "ПриватБанк".

В Минфине также сообщили, что доля национализированного "ПриватБанка" составляет 21% в активах банков и 34% в депозитах физических лиц.

Как сообщало РБК-Украина платежеспособные банки за январь-сентябрь 2019 получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. Целевой ориентир министерства - 25%.

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